Ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, παρά την πολυετή πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Όπως αποκάλυψε, το σπίτι που απέκτησε αγοράστηκε με δάνειο, το οποίο συνεχίζει να αποπληρώνει, εκφράζοντας μάλιστα αμφιβολίες για το αν θα καταφέρει τελικά να το εξοφλήσει πλήρως.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι τα περισσότερα χρήματα που κέρδισε στην καριέρα του προήλθαν από την τηλεόραση, καθώς, όπως ανέφερε, το θέατρο δεν προσφέρει αντίστοιχες οικονομικές απολαβές.

Με αυτά τα έσοδα κατάφερε να πραγματοποιήσει ταξίδια και να αποκτήσει το δικό του σπίτι, ωστόσο η οικονομική ανασφάλεια παραμένει μέρος της καθημερινότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στην απόφασή του να μην αποκτήσει οικογένεια. Αν και, όπως είπε, κατά καιρούς σκέφτηκε το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, η επιθυμία αυτή δεν παρέμεινε σταθερή με τα χρόνια. Ο ίδιος τόνισε πάντως, ότι αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά.

Τέλος, ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε και για την ψυχανάλυση, αποκαλύπτοντας ότι τον βοήθησε σημαντικά σε μια δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής, ενώ συνέβαλε θετικά και στην εξέλιξή του ως ηθοποιού.

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