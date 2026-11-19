Στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Κούρο και την εκπομπή «Studio στις 3» μίλησε ο Αντώνης Μιτζέλος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία του συγκροτήματός του, τους «Τερμίτες», στη συνεργασία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, καθώς και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πριν από λίγα χρόνια, όταν υπέστη έμφραγμα.

«Δεν νιώθω νοσταλγία για εκείνη την εποχή. Την ένιωσα, την ευχαριστήθηκα αλλά φτάνει. Με καίει πάρα πολύ το μέλλον. Οι “Τερμίτες” ολοκλήρωσαν την πορεία τους τη στιγμή που έπρεπε», είπε αρχικά ο Αντώνης Μιτζέλος.

Και συμπλήρωσε: «Ο πρώτος δίσκος ήταν ο πιο αποτυχημένος και μετά έγινε ένα παγκόσμιο άλμπουμ. Είμαι πανευτυχής που απέτυχα γιατί είχαν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Όταν είσαι 19 και υπογραφής με πολυεθνική δεν θέλει και πολύ».

Για τη στενή φιλία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο Αντώνης Μιτζέλος σημείωσε: «Η προσωπική σχέση που είχα με τον Λαυρέντη ήταν πολύ στενή, ήμασταν φίλοι, ήμασταν πολύ κοντά. Η επαγγελματική σχέση δεν ήταν καλή. Τον καταπίεζα αισχρά γιατί πάντα ήμουν εγώ ο μαέστρος του. Αν μας άκουγε κάποιος ξένος θα έλεγε ότι θα σφαχτούμε. Δεν σφαχτήκαμε ποτέ. Και το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας ήταν πολύ καλό».

Τέλος, ο μουσικός αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει πριν μερικά χρόνια αποκαλύπτοντας: «Το καρδιακό επεισόδιο που είχα πάθει άλλαξε πάρα πολύ το πώς βλέπω τα πράγματα στη ζωή. Μπήκα πρώτη φορά στη δουλειά το 1978 και το πρώτο μου ρεπό το πήρα το 2004.

Δεν υπήρχε κανένα βράδυ στο σπίτι, δεν υπήρχε κανένα απόγευμα χωρίς στούντιο, δεν υπήρχε κανένα πρωί χωρίς πρόβα. Κάποια στιγμή, επειδή η ζωή που κάναμε είχε πολύ στρες έπαθα έμφραγμα. Το πρόλαβα βέβαια, μάλλον είχα άγιο. Τότε αποφάσισα ότι στη ζωή μου δεν θα πετάξω ούτε 10 λεπτά».

Ο Αντώνης Μιτζέλος είναι Έλληνας συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής, με μακρά πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ιστορικό ροκ συγκρότημα Τερμίτες, στο οποίο υπήρξε βασικό μέλος μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή περιλαμβάνει συνεργασίες με καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως η Χάρις Αλεξίου και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ενώ η συνεισφορά του στη μουσική συνεχίζεται μέσα από νέες δημιουργίες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

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