Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή άνοιξε ξανά παλιά ερωτήματα για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, για τον τρόπο που αφηγούμαστε την Ιστορία μας και, τελικά, για το πώς αντέχουμε να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη της.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας πίστευε βαθιά στον άνθρωπο. Ήταν ουμανιστής, έθεσε κρίσιμα ζητήματα στα συνέδρια της Βιέννης και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, αγωνίστηκε ενάντια στο σκλαβοπάζαρο, επιδίωξε την ένωση των λαών και υποστήριξε σθεναρά την ανεξαρτησία των μικρών κρατών. Αξιοποίησε, ασφαλώς, και την εύνοια του Τσάρου σε σχέση με την Ορθοδοξία, σε μια εποχή όπου υπήρχε ένα ενιαίο τόξο λαών με κοινό θρησκευτικό υπόβαθρο -στοιχείο που του επέτρεψε να επιχειρήσει την εφαρμογή του οράματός του.

Πάνω απ’ όλα, στόχος του ήταν να απελευθερώσει το ελληνικό κράτος, ενεργοποιώντας ένα δίκτυο πνευματικών ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην Επανάσταση. Διέθετε έντονο φιλανθρωπικό έργο και ήρθε στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση.

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, με ελάχιστα μέσα και ενώ βρισκόταν αντιμέτωπος με διαρκείς αντιπαραθέσεις, απέδειξε τι ήθελε να κάνει. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, καθώς τα αντικρουόμενα συμφέροντα ήταν πολλά. Ωστόσο, παραμένει μια φωτεινή μορφή.

Η ταινία «Καποδίστριας» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Σμαραγδή, κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 κι έχει «σπάσει τα ταμεία»!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Τάσος Τεργιάκης την Τρίτη 6 Ιανουαρίου στην εκπομπή Το Πρωινό, η ταινία μέσα σε 8 μέρες από τότε που έκανε πρεμιέρα, έχει κόψει 480.000 εισιτήρια και τα έσοδα μέχρι τώρα ανέρχονται στα 5.000.000 ευρώ. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η ταινία για να γυριστεί κόστισε 7.000.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Τεργιάκης είπε χαρακτηριστικά: «Μια ταινία που κόστισε 7.000.000 και που ο κύριος Σμαραγδής έκανε περίπου 6 χρόνια για να την γυρίσει, είχε πρόβλημα με την χρηματοδότηση, έχει κόψει 480.000 εισιτήρια σε 8 ημέρες, περίπου 5.000.000 ήδη σε 8 ημέρες. Μιλάμε μέχρι σήμερα για το καλύτερο άνοιγμα ταινίας όλων των εποχών. Δεν έχει ξανακόψει καμία ταινία τόσα εισιτήρια στο άνοιγμά της. Δείχνει ότι μπορεί να φτάσει πολύ υψηλά». Ο ίδιος, τόνισε ότι πρόκειται να περάσει τις υπόλοιπες ελληνικές ταινίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και να φτάσει στην πρώτη θέση.

Τον ρόλο του Καποδίστρια ερμηνεύει ο Αντώνης Μυριαγκός με μεγάλη επιτυχία και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το υποκριτικό του ταλέντο.

Τι έχει πει ο Αντώνης Μυριαγκός για τον ρόλο του ως «Καποδίστριας»

«Η ταινία ήταν ένα μεγάλο όνειρο του Γιάννη Σμαραγδή. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες, αλλά κατάφερε, έπειτα από οκτώ χρόνια, να την ολοκληρώσει και τα Χριστούγεννα βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι. Για ενάμιση χρόνο ήμουν μέσα στην ιστορία αυτής της ταινίας», δήλωσε σε συνέντευξή του ο ίδιος ο ηθοποιός.

«Είχα διαβάσει αρκετά, με είχε συνεπάρει η περίπτωση του Καποδίστρια. Έλαβα υπόψιν πολλούς ιστορικούς και διάβασα αρκετά βιβλία και από τους πιο μετριοπαθείς στην προσέγγισή τους. Ήθελα να έχω μια πιο σφαιρική αντίληψη για το τι έχει γραφτεί για αυτόν τον άνθρωπο.

Ήθελα να αποδώσω τα χαρακτηριστικά αυτού του κοσμοπολίτη, αυτού του μορφωμένου άνδρα με αυτήν την καριέρα στο εξωτερικό και με αυτές τις αναφορές, σε σχέση βέβαια και με τη θρησκεία, την πνευματικότητα και το όραμα αυτού του πολιτικού άνδρα. Άρα περισσότερο εστίασα στον Καποδίστρια αυτόν καθ’ αυτόν» είπε ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Καποδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Skai.gr.

Ποιος είναι ο Αντώνης Μυριαγκός

Ο πατέρας του ήταν από ναυτική οικογένεια. Χιώτικη ναυτική οικογένεια ενώ το σόι της μάνας του από τη Μικρά Ασία. «Έτσι βρεθήκαμε στον Καναδά. Ήταν και τα αδέρφια της δηλαδή εκεί ήδη», είπε ο Αντώνης Μυριαγκός σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4.

Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου «Εμπρός».

Είναι στενός συνεργάτης του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου στο Θέατρο Άττις, συμμετέχοντας σε εμβληματικές παραστάσεις (π.χ. «Νόρα», «Amor»).

Έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως «Ο Γιατρός» (Alpha) και «IQ 160» (Star). Εκτός από ηθοποιός είναι και ζωγράφος, έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έργα του έχουν φιλοξενηθεί σε γκαλερί όπως η Lefakis Galleries. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Miriagos (@antonismyriagos) Μαζί με την αδελφή του και γνωστή ηθοποιό, Καλλιρρόη Μυριαγκού, διατηρούν έναν χώρο που λειτουργεί ως στούντιο για μικρούς και μεγάλους στο Χαλάνδρι. «Είμαστε τρία παιδιά, εγώ κι η Καλλιρρόη κι η αδερφή μας, η Τόνια. Οι δύο γίναμε ηθοποιοί κι η Τόνια δουλεύει στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι στο ενδυματολογικό κομμάτι», ανέφερε ο ίδιος για τις αδερφές του στο Στούντιο 4.

Προσωπική ζωή

Ο Αντώνης Μυριαγκός είναι ένας καλλιτέχνης που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στο έργο του στη ζωγραφική και την υποκριτική.

Τα καλοκαίρια ο ηθοποιός περνά χρόνο στον τόπο καταγωγής του, τη Χίο, μαζί με την οικογένειά του.

Έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχει δύο παιδιά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Miriagos (@antonismyriagos)

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» σε μία σπάνια αναφορά στην οικογένειά του ανέφερε: «Ο ρόλος του “μπαμπά” είναι ο πιο σημαντικός. Έχω δύο παιδιά, τον Κωστή και τη Δέσποινα, είναι δίδυμα. Δουλεύουμε και εγώ και η γυναικά μου, τα ωράρια είναι δύσκολα και προσπαθεί ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Έχω συμφιλιωθεί με πλήρως με το άσπρισμα των μαλλιών μου. Άρχιζα να ασπρίζω από τα 26 μου».

