O Αντώνης Μυριαγκός, πρωταγωνιστής της ταινίας “Καποδίστριας” περιέγραψε στον Σταύρο Θεοδωράκη το σοκ που ένιωσε όταν του προτάθηκε ο εμβληματικός ρόλος του πρώτου Κυβερνήτη. Ο ηθοποιός μοιράστηκε το βράδυ της Πέμπτης το παρασκήνιο της μεγάλης αυτής απόφασης, που αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα του

«Ήμουν στην Τυφλίδα όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου προτείνουν τον ρόλο. Είχα πάει για μια παράσταση του Τερζόπουλου. Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ήταν ο βοηθός του Γιάννη Σμαραγδή. Μου είπε ότι γίνεται μια ταινία και παίρνει εκ μέρους του κυρίου Σμαραγδή, δε μου είπε για τον Καποδίστρια, αλλά κάτι ψυλλιάστηκα γιατί ήξερα ότι ο Σμαραγδής έκανε αυτή την ταινία.

Γύρισα Ελλάδα και πήγα στο γραφείο του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου σπρώχνει με το χέρι του το σενάριο με το πορτρέτο του Ιωάννα Καποδίστρια πάνω και να με ρωτάει αν ξέρω γιατί με πήγαν εκεί. Του απάντησα, όχι και μου λέει, “θέλω να κάνεις τον Καποδίστρια”. Πάγωσα. Ήταν ωραία στιγμή, αμήχανη. Μετά μπήκε σε μια ροή» είπε ο Αντώνης Μυριαγκός.

govastiletto.gr -Αντώνης Μυριαγκός: Ο «άγνωστος» αδελφός της Ματίνας Μανταρινάκη που έγινε ο εμβληματικός Καποδίστριας του 2026