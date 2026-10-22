Μια άγνωστη πλευρά της ποδοσφαιρικής του καριέρας αποκάλυψε ο Αντώνης Νικοπολίδης, εξηγώντας πως για επτά χρόνια έκανε παυσίπονη ένεση πριν από κάθε παιχνίδι.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία του και στην ιστορική κατάκτηση του Euro 2004.

Οι στιγμές που ξεχώρισε από το Euro 2004

Αναφερόμενος στο καλοκαίρι του 2004, ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας περιέγραψε ως μαγική εμπειρία ολόκληρη τη διοργάνωση, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τη στιγμή που ακουγόταν ο Εθνικός Ύμνος πριν από τους αγώνες.

Όπως εξήγησε, εκείνες οι στιγμές τον έκαναν να συνειδητοποιεί το μέγεθος της ευθύνης που είχε απέναντι στην Εθνική ομάδα και σε όλους τους Έλληνες που παρακολουθούσαν την προσπάθειά της.

«Πιστεύω όλος ο μήνας ήταν μαγικός. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια στιγμή. Οι στιγμές που ήταν πραγματικά μαγικές ήταν η στιγμή της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου», ανέφερε, εξηγώντας πως η πίεση και η αίσθηση ότι εκπροσωπούσε ολόκληρη τη χώρα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμη και την απόδοσή του.

Μιλώντας για τον τελικό, στάθηκε επίσης στην αγωνία που ένιωθε λόγω της θέσης του κάτω από τα δοκάρια, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

«Σε κάθε παιχνίδι έκανα μια παυσίπονη ένεση»

Η πιο απρόσμενη αποκάλυψη του Αντώνη Νικοπολίδη αφορούσε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε για χρόνια. Όπως είπε, οι ενοχλήσεις στη μέση, οι οποίες εμφανίστηκαν το 2003 και το 2004 λόγω των προπονήσεων και των πτώσεων, τον οδήγησαν στη χρήση παυσίπονων ενέσεων πριν από τους αγώνες.

Η συνήθεια αυτή συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, το 2011, ακόμη και όταν δεν αισθανόταν πόνο.

«Σκεφτείτε ότι από το 2004 μέχρι το 2011, περίπου έναν μέσο όρο πενήντα παιχνίδια, σε κάθε παιχνίδι έκανα μια ένεση παυσίπονη, πριν το παιχνίδι. Είτε πόναγα είτε δεν πόναγα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας μια πτυχή της επαγγελματικής του διαδρομής που, όπως είπε, δεν είχε μοιραστεί ξανά δημόσια.

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