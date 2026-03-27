Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Αντώνης Νικοπολίδης μίλησε για την παρουσία του ως ομιλητής στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Αθέατες Νίκες» των Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Αδαμόπουλου, αλλά και για την ζωή του μετά το ποδόσφαιρο.

Αρχικά, ο Αντώνης Νικοπολίδης ανέφερε: «Έχω πει τη δική μου ιστορία μέσα στο βιβλίο. Αν ήταν στο χέρι μου δε θα σταματούσα ποτέ το ποδόσφαιρο αλλά έπρεπε να σταματήσω. Νομίζω ότι η δυσκολία έχει να κάνει το ότι πλέον η καθημερινότητα αλλάζει σε έναν αθλητή. Ιδιαίτερα όταν έχει, συμμετάσχει στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, όπως εγώ 24 χρόνια. Ξαφνικά αλλάζει η καθημερινότητα. Επιστρέφεις στο σπίτι, προσπαθείς να προσαρμοστείς και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Σίγουρα κάποιες εντάσεις υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά τα ξεπέρασα γιατί όταν βρεις το επόμενο πράγμα που θες να κάνεις και αφοσιώνεσαι σε αυτό, νομίζω τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομαλά».

Για τα παιδιά του: «Ο μεγάλος είναι σε κατάσταση στην οποία παίζει επαγγελματικά, ίσως είμαι λίγο πιο αυστηρός. Νομίζω ότι δε θα έπρεπε να είμαι τόσο. Παρόλα αυτά θέλω να είμαι αυστηρός γενικότερα. Τα παιδιά μου πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και εγώ και η γυναίκα μου προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε κυρίως με αξίες και πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε καλά. Θεωρώ πως το μυστικό για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι υπομονή και επιμονή».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

