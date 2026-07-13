Αν και ο αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός της Ελένης Μενεγάκη παραμένει η Άνδρος, όπου βρίσκεται σχεδόν κάθε χρόνο, τις προηγούμενες ημέρες έκανε ένα μικρό διάλειμμα από το νησί που θεωρεί τον επίγειο παράδεισό της και βρέθηκε στη Νάξο.

Αφορμή για να βρεθεί στη Νάξο ήταν το πριβέ πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στο Laguna Coast του φίλου της, Αντώνη Πιτταρά.

Μάλιστα την Κυριακή 12 Ιουλίου, η αγαπημένη παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας έδειξε μερικές από τις στιγμές που έζησε στο νησί των Κυκλάδων.

Λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στη λεζάντα: «Νάξο μου αγαπημένη, φεύγω γεμάτη από χαρά και αναμνήσεις! Αντώνη Πιτταρά σε ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοξενία, εξάλλου το νησί σας φημίζεται γι αυτό. Εις το επανιδείν!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Να σημειώσουμε πως στο μουσικό πρόγραμμα του πριβέ πάρτι συμμετείχαν ο σολίστας Δημήτρης Ανεζίδης, ο Κώστας Μανωλάς στο έγχορδο και ο Παναγιώτης Μαύρος στο βιολί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ποιος είναι όμως ο Αντώνης Πιτταράς

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonios Pittaras (@antonispittaras)

Με καταγωγή από τη Νάξο, ο Αντώνης Πιτταράς έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να τοποθετήσει το νησί των Κυκλάδων στον χάρτη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Έχοντας σπουδάσει Μηχανική Περιβάλλοντος και International Business στη Γερμανία, εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια στον χώρο του διεθνούς yachting, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας και δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με επιχειρηματίες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Επιστρέφοντας στον τόπο καταγωγής του, δημιούργησε το Laguna Coast Resort, ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που συνδυάζει την υψηλή αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη γαστρονομία και την τέχνη. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το resort απέκτησε διεθνή προβολή, με κορυφαία μέσα όπως τα Condé Nast, Forbes, National Geographic και New York Times να το συμπεριλαμβάνουν στις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonios Pittaras (@antonispittaras)

Επίσης, ο Αντώνης Πιτταράς έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας το Laguna Coast Foundation, έναν οργανισμό που αναπτύσσει δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα και την καινοτομία. Το όραμά του, άλλωστε, δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά στο να αναδείξει τη Νάξο ως έναν σύγχρονο διεθνή προορισμό υψηλού επιπέδου.

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο πριβέ πάρτι του επιχειρηματία, Αντώνη Πιτταρά στη Νάξο