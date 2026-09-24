Ο Αντώνης Πρέκας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega και σχολίασε τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας περιέγραψε ένα τοπίο όπου, κατά τη γνώμη του, οι εκπομπές επαναλαμβάνουν τις ίδιες συνταγές και τα ίδια πρόσωπα, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο να βρεθεί η Πάολα στο The Voice. Ο Αντώνης Πρέκας παρομοίασε την τηλεόραση με «μία κραυγαλέα εμποροπανήγυρη» και «ένα μεγάλο τσίρκο».

Έστρεψε την κριτική του και στις εκπομπές που μοιράζουν χρήματα και δώρα, εκφράζοντας αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτές οι προσφορές. Όπως είπε, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό μοντέλο, χρειάζεται αλλαγή. Ο ίδιος έχει φτάσει, μάλιστα, στο σημείο να δυσκολεύεται να βρει κάτι που θέλει να παρακολουθήσει.

Η κριτική του δεν περιορίστηκε στη γενική εικόνα. Μιλώντας για το «Καλημέρα Ελλάδα», εκτίμησε ότι η πρωινή ζώνη λειτουργεί με παγιωμένες συνήθειες και ότι η εκπομπή είχε αρχίσει να χάνει έδαφος ήδη από την περίοδο του Γιώργου Παπαδάκη. Συνέκρινε επίσης το «Στούντιο στις 3» με το «Στούντιο 4», λέγοντας ότι στην πρώτη περίπτωση βλέπει μια πιο ήρεμη συζήτηση. Παράλληλα, απέφυγε να αξιολογήσει ονομαστικά ορισμένα τηλεοπτικά πρόσωπα, διευκρινίζοντας ότι η ένστασή του αφορά κυρίως το περιεχόμενο που προβάλλεται.

Για το The Voice, ο Αντώνης Πρέκας είπε ότι τα τελευταία χρόνια το μουσικό σόου έχει καλύψει, κατά κάποιον τρόπο, το κενό που άφησε στη βραδινή διασκέδαση το «Στην υγειά μας ρε παιδιά». Εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Πάολα ως coach, τονίζοντας ότι καθοριστικό στοιχείο είναι να ταιριάξει με την υπόλοιπη ομάδα.

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα, λέγοντας ότι το περιεχόμενό της έχει ενδιαφέρον, αρκεί να αναζητήσει λιγότερο γνωστές ιστορίες. Μίλησε ακόμη για το νέο του βιβλίο, «Χίλιες λέξεις για μία φωτογραφία», το οποίο περιέγραψε ως σαράντα αφηγήσεις που συνδέονται μεταξύ τους και ταξιδεύουν τον αναγνώστη στον χρόνο.

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