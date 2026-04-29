Μετά από μια άκρως επιτυχημένη πενταετία, ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε το τέλος των εμφανίσεών του στο NOX. Μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοφιλής ερμηνευτής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό και τους συνεργάτες του, γνωστοποιώντας παράλληλα την απόφασή του να απέχει από τις νυχτερινές πίστες τον ερχόμενο χειμώνα προκειμένου να ξεκουραστεί.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα. Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε στο βίντεό του ο Αντώνης Ρεμος.

