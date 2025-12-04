Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα στην πλατεία Αριστοτέλους με μια φαντασμαγορική συναυλία. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την πλατεία το βράδυ της Τετάρτης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου (με χορηγία της Next Step Media), βυθίζοντας την πόλη σε μια λαμπερή ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική και γιορτινές μελωδίες.

Μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το βράδυ της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου επεφύλασσε μια όμορφη έκπληξη με την εμφάνιση της κόρης του επί σκηνής.

Αναλυτικότερα ενώ ο Αντώνης Ρέμος τραγουδούσε στη σκηνή με πλήθος κόσμου να είναι από κάτω να τον χειροκροτούν και να τραγουδούν μαζί του τις επιτυχίες του, εκείνος ανέβασε στη σκηνή την 10χρονη κόρη του Ελένη.

Η 10χρονη κόρη του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ βλέποντας τον κόσμο από κάτω, ρώτησε τον μπαμπά της πώς και δεν τον πιάνει πανικός ανεβαίνοντας στη σκηνή κι εκείνος της ζήτησε να επαναλάβει την ερώτηση στο μικρόφωνο.

«Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος στην 10χρονη κόρη του, Ελένη.

Στη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος τής αφιέρωσε το τραγούδι με τίτλο «Ναφθαλίνη», με στίχους και μουσική Γιώργου Θεοφάνους, παραγωγής 1994.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2018.

Η Υβόννη Μπόσνιακ είχε εξομολογηθεί σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ».

