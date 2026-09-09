Ο Αντώνης Ρέμος πήρε θέση για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα ο Γιάννης Πάριος για την εμφάνισή του στη σκηνή.

Σε συνέντευξή του στο «Secret», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην κριτική που ασκήθηκε στον σπουδαίο ερμηνευτή, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του.

«Στη ζωή σημασία έχει ποιος λέει τι και όχι τι λέει ποιος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να επικρατεί το αντίθετο. Θα βγει ο κάθε ανώνυμος να πει στον ελληνικό λαό ποιος είναι ο Γιάννης Πάριος και αν πρέπει να σταματήσει το τραγούδι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι ντροπή και μόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε τέτοια πράγματα», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος για τον Γιάννη Πάριο.

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