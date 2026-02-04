Σε πρόσφατη τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Sfera 102,2, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας της μητέρας του. Παρά τη νοσηλεία της, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας πως η κατάστασή της βελτιώνεται.

«Την έχω στο νοσοκομείο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τη βγάλω. Και εμένα ταλαιπωρείται πάρα πολύ», είχε πει χαρακτηριστικά. Χθες Τρίτη 3/2, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε τις εξελίξεις.

«Όλα καλά παιδιά με την μητέρα μου, σας ευχαριστώ πολύ», αρκέστηκε να πει, καθώς θέλει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να απασχολεί μονάχα με τα τραγούδια του.

Ο Αντώνης Ρέμος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην φιλανθρωπική συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος» στο NOX, όπου εμφανίστηκε με την Δέσποινα Βανδή, καθώς ο Χρήστος Μάστορας (που είχε πει «ναι» για την συμμετοχή του) ακύρωσε την εμφάνισή του τελευταία στιγμή.

«Όταν αυτή την πρωτοβουλία την παίρνει ένα μικρό παιδί, όπως είναι η μικρή κυρία Κοτταρίδη, είμαστε εδώ κοντά της για να ανοίξει τα φτερά της και να παίρνει πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες στη ζωή της και να αναπτύξει το συναίσθημα της αλληλεγγύης και να μπορεί να κάνει ωραίες εκδηλώσεις για να βοηθάει όπου μπορεί και αυτή», είπε για την όμορφη βραδιά.

