Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ενώνουν τις φωνές, την ενέργεια και τη σκηνική τους παρουσία στο NOX ATHENS, εκεί όπου η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα!

Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δυο μεγάλοι καλλιτέχνες στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο σπουδαιότερος ερμηνευτής της γενιάς του, με τη διαχρονική του ερμηνεία και το μοναδικό του ρεπερτόριο που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι, συναντά τον Χρήστο Μάστορα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη στιγμή της εξαιρετικής του πορείας με αμέτρητες επιτυχίες.

Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στη σκηνή του NOX ATHENS.

Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, θα κάνουν τις αθηναϊκές νύχτες να απογειωθούν και τη διασκέδαση στο NOX ATHENS την απόλυτη εμπειρία.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την υπέροχη, λαϊκή φωνή της, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου.

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

Το NOX ATHENS έρχεται ανανεωμένο! Έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των πιστών θαμώνων του και όχι μόνο, τοNOXATHENS, κατέχει τη θέση του καλύτερου χώρου στη νυχτερινή Αθήνα. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκών προδιαγραφών χώρο με άρτια υποδομή που θα φιλοξενήσει μια κορυφαία παραγωγή η οποία εντυπωσιάζει χάρη στους εξαιρετικούς φωτισμούς και την υψηλή αισθητική της.

NOX ATHENS – εκεί όπου η διασκέδαση γίνεται τέχνη και η νύχτα αποκτά νόημα.

Συντελεστές:

Μέλισσες: Κώστας Μαυρογένης, Θάνος Λάϊτσας

Τραγουδιστές – Μουσικοί pre show: Wedding Singers, Φειδίας, Emily, Αντώνης Βλάχος, Konikou

Art direction: Γιώργος Λύρας, Σκηνογραφία: Αρετή Μουστάκα, Σχεδιασμός: Aimilio Bistri

Χορογράφος – Αrt director’s assistant: Αναστασία Πανοπούλου, Δημιουργικό υλικό βίντεο: Άλεξ Κωνσταντινίδης, Ενδυματολόγοι: Κατερίνα Ανδρικοπούλου – Δέσποινα Κόλιου

Stage ηχολήπτης: Γιώργος Πανολάσκος – Πέτρος Ανάπαλης, Οn air ηχολήπτης: Άρης Κοντούρης, Κυριάκος Κυριακού

Μαέστρος: Γιάννης Δίσκος / Παύλος Καλτουρουμίδης

Πληροφορίες:

NOX ATHENS: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων: 210 3411000

Project manager: Μάνος Μαγιάτης

Διεύθυνση παραγωγής: Αθανάσιος Μαροσούλης

Παραγωγή: MK Group Of Companies: Ηλίας Μαροσούλης, Άγγελος Κοταρίδης

