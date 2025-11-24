Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Αντώνης Ρέμος δίνει φωνή στη «Δευτέρα» με το νέο του τραγούδι, μια δυναμική μπαλάντα για δύο καρδιές που δεν χτυπούν την ίδια ημέρα.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν. Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka.

Λίγες ημέρες πριν τη «Δευτέρα» ο Αντώνης Ρέμος επέστρεψε δυναμικά και επί σκηνής, καθώς ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του στο Nox με τον Χρήστο Μάστορα, σε μια σύμπραξη κορυφής που ξεχωρίζει.

Δείτε το Instagram post:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/Antonis- Remos-Deutera

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινάει στο Nox Athens