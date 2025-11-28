Ο Αντώνης Ρέμος, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, απαντώντας πρόθυμα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αρχικά, κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη συνάντησή του επί σκηνής με τον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Ρέμος, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά του.

«Με τον Φέρρη είπαμε μια κουβέντα πάνω στη φιλία μας. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Τον αγαπάω και τον σέβομαι», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Στη συνέχεια, του είπαν πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν δίπλα τους έναν άντρα σαν εκείνον, με τον ίδιο να απαντάει: «Δεν ξέρω αν όλες οι γυναίκες θέλουν έναν άνδρα σαν εμένα. Με έχει μια».

«Είμαι 30 χρόνια στη δισκογραφία. Είναι φυσιολογικό να μου λένε μεγάλωσα με τα τραγούδια σου», είπε στη συνέχεια. «Η Κίμπερλι πηγαίνει μόνο στον Αργυρό», σχολίασε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Φέτος δεν θα με δείτε κάπου τηλεοπτικά. Είναι κάτι μακρινό», ξεκαθάρισε.

