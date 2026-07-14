Εκτός προγράμματος μένει τελικά η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο Nammos της Μυκόνου, που είχε οριστεί για τις 23 Ιουλίου. Η ξαφνική ακύρωση του live αποτελεί την έκπληξη του φετινού καλοκαιριού, αφού πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events της σεζόν, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει high-profile προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η είδηση προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έντονη συζήτηση, με τις φήμες να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή ρήξη στις σχέσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή με τη διοίκηση του γνωστού beach restaurant. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλία Μαραβέγια στην Espresso, δεν υφίσταται καμία διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοδήποτε παρασκήνιο που να οδήγησε στη ματαίωση της εμφάνισης.

Η ακύρωση της συναυλίας, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει απογοήτευση στους θαυμαστές του τραγουδιστή και σε όσους είχαν ήδη προγραμματίσει να βρεθούν στη βραδιά που θεωρούνταν μία από τις κορυφαίες του φετινού καλοκαιριού στη Μύκονο.

Το ίδιο το Nammos, σε ανακοίνωσή του, περιορίστηκε να αναφέρει ότι «εξαιτίας απρόσμενων συνθηκών, η προγραμματισμένη εμφάνιση στις 23 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί», ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, η ακύρωση συνδέεται με διαδικαστικό ζήτημα που αφορά τις απαιτούμενες άδειες για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα, φέρεται ότι δεν δόθηκε η τελική έγκριση από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο της παραλίας, προϋπόθεση που θεωρούνταν απαραίτητη για την πραγματοποίηση της βραδιάς με τον σχεδιασμό που είχε γίνει.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος υποστηρίζουν ότι είχε προηγηθεί θετική προφορική ενημέρωση, ωστόσο η επίσημη άδεια δεν εκδόθηκε ποτέ, οδηγώντας τελικά στην ακύρωση της πολυσυζητημένης συναυλίας.

govastiletto.gr -Αντώνης Ρέμος – Δέσποινα Βανδή: Το prive live στην Ύδρα σε κάλεσμα επιχειρηματία