Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την απουσία του Αντώνη Ρέμου από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είχε προκαλέσει αρκετά ερωτήματα.

Ο Θοδωρής Ρακιτζής, μέσα από την εκπομπή «Gr Xpress», αναφέρθηκε στους λόγους που φέρεται να επηρέασαν την απόφαση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο Αντώνης Ρέμος ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, ωστόσο γνώριζε πως υπήρχε αρνητικό κλίμα από μερίδα θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω παλαιότερων δημόσιων τοποθετήσεών του σχετικά με την προσωπική υπόθεση του τραγουδιστή.

Ο φόβος για πιθανό επεισόδιο

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος φέρεται να επέλεξε να μην παραστεί στην κηδεία ήταν ο φόβος πως η παρουσία του θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις, αποδοκιμασίες ή ακόμη και κάποιο λεκτικό επεισόδιο.

Μέσα στο ήδη φορτισμένο κλίμα της ημέρας, εκτιμάται ότι ο τραγουδιστής θέλησε να αποφύγει μια κατάσταση που θα μπορούσε να μετατρέψει τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη σε αφορμή για νέα αντιπαράθεση.

Πάντως, ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος δεν έχει μέχρι στιγμής εξηγήσει δημόσια τους λόγους για τους οποίους απουσίασε από την κηδεία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν όσα μεταφέρθηκαν στο «Gr Xpress» και δεν συνιστούν επίσημη τοποθέτηση του τραγουδιστή.

Πού βρισκόταν την ώρα της κηδείας

Την ώρα που συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές αποχαιρετούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια, ο Αντώνης Ρέμος φέρεται να βρισκόταν στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραγουδιστής εθεάθη στο Opus για καφέ. Δεν έχει γίνει γνωστό αν επρόκειτο για προσωπική έξοδο ή επαγγελματική συνάντηση.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκάλεσε επιπλέον σχόλια, καθώς ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν στην Αθήνα την ώρα της τελετής. Ωστόσο, οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν επιμένουν πως η απουσία του ήταν συνειδητή επιλογή, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αντιδράσεις και να παραμείνει το ενδιαφέρον στραμμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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