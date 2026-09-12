Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Ροναλντίνιο δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει το «παρών».

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου επρόκειτο να βρεθεί στη μουσική βραδιά για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, η απουσία του οφείλεται σε έκτακτο προσωπικό ζήτημα.

Παρά την ανατροπή, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς να αλλάξει ο προγραμματισμός της βραδιάς.

Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες και συντελεστές θα συμμετάσχουν όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ το κοινό αναμένεται να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της καριέρας του Αντώνη Ρέμου.

Govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Απάντηση στα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο