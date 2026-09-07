Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της τοποθέτησης της γιγαντιαίας εξέδρας για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει τρεις δεκαετίες παρουσίας στο τραγούδι με μια δωρεάν live εμφάνιση στη γενέτειρά του. Παρ’ όλα αυτά, το σημείο στο οποίο επιλέχθηκε να στηθεί η σκηνή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και διαμαρτυρίες.

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