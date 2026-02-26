Ο Αντώνης Ρέμος είναι ο επόμενος καλεσμένος στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη, σε μια συνάντηση που αναμένεται να «ρίξει» το διαδίκτυο. Οι δύο άνδρες, που συνδέονται με μακροχρόνια φιλία, παραχώρησαν μια αφοπλιστική συνέντευξη στο YouTube κανάλι του Ηλία Ψινάκη, γεμάτη αποκαλύψεις και το γνωστό καυστικό χιούμορ που τους χαρακτηρίζει.

Ο ίδιος, δημοσίευσε μία αστεία στιγμή τους, από τα backstage, στους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, με την εξής λεζάντα: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας Με βούτηξαν οι φίλοι μου με πέταξαν σε ένα αεροπλανάκι και πήγαμε να δούμε τον «Εθνικό μας τραγουδιστή» και καλό μου φίλο Αντώνη Ρέμο στη συναυλία που έδωσε στο Λονδίνο.

Και μετά τη συναυλία μας έκανε την τιμή και ήρθε και φάγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο και όπως πάντα περάσαμε φανταστικά! Λέγαμε για πλάκες και ιστορίες από το παρελθόν και περάσαμε μία φανταστική βραδιά! Τα υπόλοιπα αγαπημένα μου φιλαράκια θα τα δείτε με λεπτομέρειες στο γηροκομείο που έρχεται».

Η συνάντησή τους, από τα πρώτα δευτερόλεπτα, έχει σχολιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήδη οι ατάκες τους έχουν γίνει viral.

