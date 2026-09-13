Χιλιάδες άτομα βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική και αγαπημένες επιτυχίες.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο για τον τραγουδιστή, η μητέρα του, Ελένη. Βρέθηκε στη συναυλία προκειμένου να καμαρώσει τον γιο της επί σκηνής, σε μια ξεχωριστή στιγμή για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος της αφιέρωσε αρκετά από τα τραγούδια του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που τρέφει για τη μητέρα του.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό χειροκρότημα και ενθουσιασμό, με τον Αντώνη Ρέμο να μοιράζεται με το κοινό σημαντικές στιγμές από τη μουσική του διαδρομή.

Govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια: Όσα έγιναν στη συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Φωτογραφίες & Βίντεο