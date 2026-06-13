Ο Αντώνης Ρέμος μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στα τέλη Μαΐου, επέλεξε τη Μύκονο για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον αγαπημένο τραγουδιστή χαλαρό και ευδιάθετο να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια μαζί με μερικούς φίλους του. Στα σοκάκια συνάντησε τυχαία και χαιρέτησε την παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Φωτεινή Πετρογιάννη, που του ευχήθηκε «σιδερένιος».

Ο Αντώνης Ρέμος, αν και έχει αποφασίσει να απέχει από τις νυχτερινές πίστες την επόμενη σεζόν, είπε το ναι και θα τραγουδήσει ξανά στο Nammos της Μυκόνου, μετά από τέσσερα χρόνια. Οι εμφανίσεις του στο διάσημο μαγαζί της Ψαρρούς έχουν γράψει την δική τους ιστορία, καθώς στο πλευρό του έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως ο Julio Iglesias, o Eros Ramazzotti και οι Gipsy Kings.

H συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί ποιος διεθνής ή εγχώριος καλλιτέχνης θα τον πλαισιώσει στη σκηνή.

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