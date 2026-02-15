Ο Δημήτρης Σκουλός και η Δανιέλα Χατζή είναι ένα από τα ζευγάρια του νέου κύκλο του J2US, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (14/2) στο Open.

Οι δυο τους τραγούδησαν το κομμάτι Σ’ αγαπώ, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία τους. Αφού ερμήνευσαν το κομμάτι και περίμεναν τα σχόλια της κριτικής επιτροπής, ο Αντώνης Ρέμος παρενέβη τηλεφωνικά κάνοντας έκπληξη στον γνωστό φωτογράφο, με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι.

«Εκεί άκουσα δυο φωνές, Ντανιέλα μου και Δημήτρη καλησπέρα. Τι κάνετε; Δεν φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι έχεις “φωτογραφική” φωνή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όποιος σε ακούει… παγώνει», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

«Παγώνει η στιγμή, να ξέρεις! Παγώνει ο χρόνος. Λοιπόν, είναι καιρός να ‘χεις και συ λίγο άγχος, όχι μόνο εμείς να ‘χουμε άγχος όταν ακούμε το κλικ της μηχανής σου. Ήρθε η ώρα να το πληρώσεις αυτό, κύριε Δημήτρη μας», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος στην πρεμιέρα του φαντασμαγορικού show.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, ο Νίκος Κοκλώνης έστειλε τις ευχές του στον Αντώνη Ρέμο, μιας και χθες η μονάκριβη κόρη του, Ελένη είχε τα γενέθλιά της.

«Έχουμε σήμερα τα γενέθλια και είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι φίλοι και έχουμε κάνει πολύ μεταξύ μας αυτή τη βραδιά», απάντησε ο τραγουδιστής στον παρουσιαστή και παραγωγό του φαντασμαγορικού show.

