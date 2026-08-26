Ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, αλλά η Μύκονος συνεχίζει να υποδέχεται εγχώριους celebrities. Η κάμερα του Mykonos Live TV βρέθηκε στα Ματογιάννια όπου απαθανάτισε τον Αντώνη Ρέμο να νυχτοπερπατάει παρέα με ένα φίλο του.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρούμαλος πλησίασε τον ερμηνευτή και τον ρώτησε μεταξύ άλλων για τη συναυλία του στο Nammos της Ψαρρούς που ακυρώθηκε τον Ιούλιο, με τον Αντώνη Ρέμο να απαντάει ότι δεν γνωρίζει τον λόγο της ματαίωσης, ότι κάποιοι πρέπει να αναθεωρήσουν και ότι τέτοια event είναι αναγκαία για την Μύκονο.

Οι live εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου στο Nammos έχουν γράψει ιστορία στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο επιχειρηματίες, celebrities, εκπροσώπους του διεθνούς jet set και εκατοντάδες επισκέπτες, που ταξιδεύουν στο νησί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μουσική εμπειρία.

Οι συναυλίες του στο κοσμικό beach bar restaurant της Ψαρρούς αποτελούν ένα από τα πιο λαμπερά event του καλοκαιριού, με τη Μύκονο να βρίσκεται στο επίκεντρο και την επιχείρηση του πολυτελούς μαγαζιού να κάνει τρελούς τζίρους.

Ωστόσο, η φετινή πολυαναμενόμενη επιστροφή του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή του Nammos είχε άδοξο τέλος.

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος & Υβόννη Μπόσνιακ: Τα τρυφερά τετ α τετ τους σε κοσμική παραλία στη Μύκονο