Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια στο διάσημο Nammos και υπόσχεται να βάλει φωτιά στο νησί σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και διασκέδαση μέχρι το ξημέρωμα.

Άλλωστε οι εμφανίσεις του στο γνωστό μαγαζί της Ψαρρούς έχουν αφήσει ιστορία, καθώς στο πλευρό του έχουν τραγουδήσει στο παρελθόν μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο Julio Iglesias, ο Eros Ramazzotti και οι Gipsy Kings.

Ο Αντώνης Ρέμος βρίσκεται ήδη στην Μύκονο για να ξεκουραστεί αλλά και για να τακτοποιήσει τα της συναυλίας. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε μαζί με τον επιχειρηματία Ζαννή Φραντζέσκο στον χώρο του Nammos.

Οι δύο άνδρες μαζί με συνεργάτες τους συζήτησαν για τις λεπτομέρειες του live που είναι σίγουρο ότι θα μετατραπεί σε κοσμικό γεγονός καθώς πλήθος vips και επώνυμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναμένεται να σπεύσουν να απολαύσουν τον Αντώνη Ρέμο.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος καλλιτέχνης, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, θα τον πλαισιώσει στην σκηνή.

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