Μετά τη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε ξανά στη σκηνή, ταξιδεύοντας αυτή τη φορά στην Κύπρο για μια ξεχωριστή εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Στο πλευρό του βρέθηκαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Δέσποινα Βανδή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, σε μια βραδιά αφιερωμένη στις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των συζητήσεων που είχαν προκληθεί για το αν έπρεπε να αναβληθεί το live της Θεσσαλονίκης λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο άνοιγμα της συναυλίας, πριν ερμηνεύσει την επιτυχία του «Στιγμές», ο Αντώνης Ρέμος απευθύνθηκε στο κοινό με ένα προσωπικό μήνυμα: «Όλα αυτά τα τραγούδια που για εσάς και για εμένα ήταν στιγμές… Όλες οι στιγμές ήταν απαραίτητες στη ζωή, και οι δύσκολες και οι όμορφες. Όλες χρειάζονται, γι’ αυτό μη φοβόσαστε τίποτα. Να ξέρετε όμως, όταν έχετε τη συνείδηση και την καρδιά σας καθαρή όλα είναι για να σας δοκιμάζουν και να μας κάνουν πιο δυνατούς, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του ντουέτου του με την Έλενα Παπαρίζου, ο τραγουδιστής έκανε ένα ακόμη σχόλιο, αυτή τη φορά πιο αιχμηρό, γεμάτο νόημα.

«Μία συναυλία κάναμε και μάς την έβγαλαν από τη μύτη», είπε χαρακτηριστικά.

Χωρίς να κατονομάσει όσους είχαν σχολιάσει την απόφασή του, η φράση του μπορούσε να διαβαστεί ως έμμεση απάντηση στην κριτική για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης και στο ερώτημα αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και πριν από την κηδεία του. Ο ίδιος επέλεξε να εκφραστεί μέσα από λίγες λέξεις πάνω στη σκηνή, με τη βραδιά να συνεχίζεται μαζί με τους συναδέλφους του και τα τραγούδια του.

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