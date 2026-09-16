Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε, με αφορμή την επετειακή συναυλία του στη Νέα Παραλία, για όλους και για όλα στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1 της Θεσσαλονίκης.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη διαδρομή του στη μουσική, απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε για το στήσιμο της συγκεκριμένης συναυλίας, ενώ μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον Βασίλη Καρρά.

«Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και θυμάμαι με τον Δημήτρη Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

«Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας. Και του λέω, “Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα”. Λέει, “έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω”. Και μου λέει “το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου.

Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου”. Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, που ήταν με τη βαριά φωνή… Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του. Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε.

Ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μία ήρεμη λίμνη, μία ηρεμία», ανέφερε ακόμα ο Αντώνης Ρέμος.

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