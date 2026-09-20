Στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού φιλοξενήθηκε ο Αντώνης Ρέμος, στο πλαίσιο ενός έκτακτου επεισοδίου λίγο πριν από τη μεγάλη επετειακή του συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έκανε έναν προσωπικό απολογισμό της διαδρομής του, αναφερόμενος στις προκλήσεις, τα εμπόδια, αλλά και στην αίσθηση ότι ορισμένοι επιθυμούσαν την απόσυρσή του.

Οι τοποθετήσεις του συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διατυπώνονται σε μια περίοδο που το όνομά του απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι καμία επιτυχία δεν του χαρίστηκε και πως χρειάστηκε σκληρός αγώνας για να κρατηθεί στην κορυφή.

«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη στη ζωή του

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για το πρόσωπό του. Ο ίδιος υποστήριξε πως αισθάνεται ότι έχει «καθαρό» το μέτωπό του, παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη στη ζωή του, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως δεν έχει αδικήσει κανέναν.

«Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται λίγες ημέρες μετά από μία ιδιαίτερα έντονη περίοδο για τον Αντώνη Ρέμο. Η μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια της καριέρας του, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, είχε προκαλέσει συζητήσεις ήδη αρκετές ημέρες πριν ο τραγουδιστής ανέβει στη σκηνή.

Η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τη χωροθέτηση της τεράστιας εξέδρας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φωτογραφίες από τις εργασίες έδειχναν το μνημείο να βρίσκεται μέσα στην κατασκευή της σκηνής, προκαλώντας αντιδράσεις πολιτών και έντονη συζήτηση στα social media.

Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε και ο ίδιος δημόσια, υποστηρίζοντας ότι στόχος της συναυλίας ήταν να αναδειχθούν η Θεσσαλονίκη και τα σύμβολά της και όχι να υποβαθμιστεί το μνημείο.

Πριν κοπάσει ο θόρυβος γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η είδηση για τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου ήρθε να φορτίσει ακόμη περισσότερο το κλίμα, μόλις λίγα 24ωρα πριν από τη συναυλία. Η επιλογή να διεξαχθεί κανονικά η επετειακή εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτεμβρίου —μόλις τρεις ημέρες μετά το συμβάν— πυροδότησε νέο κύμα συζητήσεων. Από τη μία πλευρά, αρκετοί υποστήριξαν πως η εκδήλωση έπρεπε να αναβληθεί ως ελάχιστος φόρος τιμής, ενώ από την άλλη, διατυπώθηκε η άποψη ότι η πραγματοποίησή της δεν ακύρωνε τον σεβασμό στη μνήμη του συναδέλφου του.

Τελικά ο Αντώνης Ρέμος προχώρησε κανονικά στη συναυλία και επέλεξε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή.

Οι αντιδράσεις μετgovastiletto.gr -Αντώνης Ρέμος: Γιατί απουσίαζε από την κηδεία του Μαζωνάκη – Νέα στοιχεία