Αντώνης Ρέμος: Πρόστιμο «μαμούθ» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Το ποσό που καλείται να πληρώσει

Μπορεί η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αφιερωμένη στα 30 χρόνια πορείας του τραγουδιστή, να πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ωστόσο φαίνεται ότι τα παρατράγουδα συνεχίζονται, αφού ο Δήμος αποφάσισε να λάβει κάποια δραστικά μέτρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης συζητήθηκε έντονα με αφορμή τη χωροθέτηση της τεράστιας εξέδρας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φωτογραφίες από τις εργασίες έδειχναν το μνημείο να βρίσκεται μέσα στην κατασκευή της σκηνής, προκαλώντας αντιδράσεις πολιτών και έντονη συζήτηση στα social media. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε να επανεξεταστεί το στήσιμο, ώστε το άγαλμα να παραμένει ελεύθερο και διακριτό, ενώ η εταιρεία παραγωγής υποστήριξε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ανάδειξή του.

Οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, δημιουργού του μνημείου, γνωστοποίησε ότι κινείται νομικά για το ζήτημα, την ώρα που οι προετοιμασίες για τη συναυλία συνεχίζονταν. Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε και ο ίδιος δημόσια, υποστηρίζοντας ότι στόχος της συναυλίας ήταν να αναδειχθούν η Θεσσαλονίκη και τα σύμβολά της και όχι να υποβαθμιστεί το μνημείο.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έστειλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στους διοργανωτές, για πιθανή καταστροφή του γκαζόν, γύρω από το άγαλμα και την παραλία Θεσσαλονίκης πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση. Όταν το είδαν οι διοργανωτές, ρώτησαν «πώς εκτιμάτε την πιθανή ζημιά, αφού ακόμη δεν έγινε η συναυλία;» και η απάντηση ήταν: «Είναι εκτίμηση με βάση την εμπειρία μας από παλαιότερες συναυλίες». Ο Δήμος καταλόγισε 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ στην εταιρεία και φυσικά, η εταιρεία προπλήρωσε την πιθανή ζημιά στο γκαζόν.

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Στέλνει πασίγνωστη influencer στα δικαστήρια κατηγορώντας την για συκοφαντική δυσφήμηση