Ο Αντώνης Ρέμος επιλέγει τη νομική οδό, μετά από βίντεο που ανέβασε γνωστή influencer στο TikTok, στο οποίο προχώρησε σε ισχυρισμούς για τον δημοφιλή τραγουδιστή, αναφέροντας πράγματα που, όπως υποστήριξε, γνωρίζει για εκείνον.

Το θέμα παρουσιάστηκε, το πρωί της Τετάρτης 23/9, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον δικηγόρο του Αντώνη Ρέμου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να ξεκαθαρίζει ότι η πλευρά του τραγουδιστή πρόκειται να κινηθεί νομικά.

Όπως ανέφερε ο γνωστός ποινικολόγος, πρόκειται να σταλεί εξώδικο στη νεαρή influencer, μέσω του οποίου θα κληθεί να ζητήσει συγγνώμη για όσα ανέφερε δημόσια σε βάρος του Αντώνη Ρέμου.

«Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Τα δημόσια πρόσωπα είναι συνηθισμένα να αντιμετωπίζουν και αρνητικά και θετικά σχόλια. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ποινικές διώξεις ούτε αγωγές σε ανθρώπους. οι οποίοι κάνουν αυστηρή κριτική.

Δεν μπορούν να μας συμπαθούν όλοι και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας συμπαθεί. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει μια γραμμή κόκκινη που ο Αντώνης Ρέμος, όπως πιστεύω και οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας, εάν γράφονται εξωφρενικά ψέματα, τα οποία τον δυσφημούν εκεί πέρα, όταν παραβιάζονται αυτά τα όρια, υπάρχει ο νόμος.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια κυρία, την οποία δεν τη γνωρίζει ο Αντώνης Ρέμος. Δεν τη γνωρίζω, η οποία υπερέβη τις κόκκινες γραμμές και τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του. Τα ψέματα τα οποία διέδωσε σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο» τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Είναι αισχρά ψέματα. Όχι απλώς δεν ισχύουν. Μιλάμε τώρα γίνεται μια υποτιθέμενη καταγγελία με μεγάλη ευκολία και αναφέρεται σε ένα γεγονός κατά την ίδια γεγονός πριν από το ’99 νομίζω αναφέρεται. Οπότε έχουν περάσει 25 χρόνια. Η ίδια λέει ότι ήταν 7 ετών τότε η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο προφανώς, έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και ξέρουν και οι δυο τους το γιατί. “Και τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια”.

Αφήνει δηλαδή υπαινιγμούς ότι ο κύριος Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο φίλος ο Αντώνης Ρέμος, που τον αγαπάει όλος ο κόσμος, τόσα χρόνια μας έχει δημιουργήσει στιγμές συγκίνησης και έντονης χαράς. Έκανε μια εισαγωγή στο νοσοκομείο και εκεί πέρα στο νοσοκομείο ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αφήνει τον κόσμο να πιστεύει χίλια δυο πράγματα. Γιατί έγινε αυτή η εισαγωγή και τα παραλληλίζει ενδεχομένως με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο Μαζωνάκη» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Δεν είναι τίποτα αληθινό και γι’ αυτό το λόγο έχει αποφασίσει πλέον ο Αντώνης Ρέμος όταν συκοφαντείται από ανθρώπους, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα με ένα εξώδικο που θα στείλουμε την επόμενη μέρα να ζητήσει συγγνώμη. Και αν ζητήσει συγγνώμη δεν θα γίνει ούτε μήνυση ούτε αγωγή» κατέληξε ο καταξιωμένος ποινικολόγος.

Ο Αντώνης Ρέμος, από την πλευρά του, δεν έχει τοποθετηθεί προσωπικά για το συγκεκριμένο βίντεο, επιλέγοντας μέχρι στιγμής να απαντήσει στους ισχυρισμούς μέσω του δικηγόρου του.

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