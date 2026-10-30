Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε ο Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να κινηθεί νομικά κατά ανώνυμων blogs που, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δημοσιεύουν συκοφαντικές αναφορές σε βάρος του.

Όπως γνωστοποίησε ο νομικός εκπρόσωπος του τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο καλλιτέχνης συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με σκοπό την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τη διαχείριση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων.

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν την αντίδρασή του

Αφορμή στάθηκαν αναρτήσεις σε δημόσια ομάδα του Facebook, με περίπου 250.000 μέλη, οι οποίες φέρονται να συνδέουν τον Αντώνη Ρέμο με τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στις αναρτήσεις, το όνομα του τραγουδιστή φέρεται να περιλαμβάνεται σε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, το οποίο αφορούσε έρευνα το καλοκαίρι του 2024 και ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις εταιρειών.

Στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου επισημαίνεται ότι ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον ρόλο όλων των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανεχτεί τη συκοφαντική δυσφήμιση.

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