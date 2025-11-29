Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε, το βράδυ της Παρασκευής 28/11, φίλους και συνεργάτες στο Marriott Hotel Athens σε μια ξεχωριστή βραδιά με αφορμή τη μεγάλη χειμερινή Έκθεση Χαλιού.

To opening carpet show αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της χρονιάς, αφού συγκεντρώνει μια μοναδική συλλογή χαλιών από διάφορες χώρες και τεχνοτροπίες, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν κομμάτια κορυφαίας ποιότητας.

Η γνωστή επιχειρηματίας, με πολυετή παρουσία και γνώση στην τέχνη των χειροποίητων χαλιών, είχε προετοιμάσει μοναδικές προτάσεις και ευκαιρίες, όπως κάθε φορά, με τη δική της ξεχωριστή αισθητική.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr ήταν εκεί και απαθανάτισε όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και τίμησαν με την παρουσία τους τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

