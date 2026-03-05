Ο Αντώνης Ρέμος έζησε, πριν από μερικές εβδομάδες στο Λονδίνο, μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της καριέρας του, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας του για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας.

Το ιστορικό The London Palladium είχε φιλοξενήσει την έναρξη της μεγάλης περιοδείας του Έλληνα καλλιτέχνη, σε μια συναυλία γεμάτη επιτυχίες, έντονη συγκίνηση και θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα, γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες στη μουσική σκηνή.

Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ αλλά και η κόρη τους, Ελένη, οι οποίες είχαν ταξιδέψει μαζί του για να τον στηρίξουν σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, η σχεδιάστρια μόδας και ο τραγουδιστής είχαν φωτογραφηθεί μαζί έξω από το εμβληματικό θέατρο, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Εκείνη τη βραδιά, ο Αντώνης Ρέμος είχε μια πολύ συγκινητική στιγμή στη σκηνή, όταν αντίκρυσε την κόρη του στο κοινό να τον παρακολουθεί.

Αφού είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Όλα για εσένα», απευθυνόμενος προς εκείνη, είχε ακουστεί να λέει: «Πανάθεμά σε Λενιώ, με κάνεις και συγκινούμαι».

