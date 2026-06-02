Ο Αντώνης Ρέμος υπεβλήθη, τις προηγούμενες ημέρες, σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος πρόκειται στις 17 Μαϊου να εμφανιστεί στα μουσικά βραβεία Mad, πραγματοποίησε μια επέμβαση στην κοιλιακή του χώρα, την περασμένη Τετάρτη 27/5. Την αποκάλυψη αυτής της επέμβασης έκανε ο γιατρός του, Ευστράτιος Κουρουμπάς, μέσω ανάρτησης στα social media, ωστόσο χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κ. Στράτος Κουρουμπάς έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Σε ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σου . Χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα πήγαν κατ’ ευχήν και που η πορεία σου εξελίχτηκε εξαιρετικά. Εύχομαι πλέον να τα λέμε μόνο όταν τραγουδάς. Η καλή έκβαση είναι πάντα αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σωστής ομάδας».

Η εν λόγω επέμβαση ήταν προγραμματισμένη, ενώ δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον τραγουδιστή.

Ο Αντώνης Ρέμος βρίσκεται ήδη στο σπίτι του και απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους, Ελένη, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εμφάνισή του στα μουσικά βραβεία Mad.

