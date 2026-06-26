Ένα συγκινητικό βίντεο από τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη με αγαπημένες γωνιές της πόλης μοιράστηκε ο Αντώνης Ρέμος με τους followers του στο Instagram, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία του για τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία.

Στο βίντεο, ο δημοφιλής ερμηνευτής περπατά σε εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως ο Λευκός Πύργος στην παραλία της πόλης, όπου θα πραγματοποιηθεί η επετειακή συναυλία του.

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος προχωρά σε μια τρυφερή εξομολόγηση, αναφερόμενος στη διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα.

«Αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί. Εγώ και τα όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλους και όλες εσάς, με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου! Σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Ρέμος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Remos (@aremovic)

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