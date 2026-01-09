Την αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα για το τριήμερο 9, 10 και 11 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος, μέσα από προσωπικό του μήνυμα στα social media.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό πως δεν θα ανέβει στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου της οδού Πειραιώς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να τραγουδήσει.

Όπως αποκάλυψε, ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη, η οποία τον έχει εξαντλήσει.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανώς καταβεβλημένος, εξήγησε ότι έπειτα από σύσταση των γιατρών του, κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί για λίγες ημέρες, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν ήδη κανονίσει να τον παρακολουθήσουν αυτές τις ημέρες, διαβεβαιώνοντας πως θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή και θα συναντηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες.

