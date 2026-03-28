Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η Μαρινέλλα είχε καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας της το βράδυ της Τετάρτης (25/9), καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό βαριάς μορφής.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγουδούσε την επιτυχία «Εγώ και Εσύ», το δεύτερο κατά σειρά τραγούδι του ρεπερτορίου της, όταν ξαφνικά άρχισε να τρέμει και κατέρρευσε επί σκηνής μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών που είχαν κατακλύσει το θέατρο για να ακούσουν τις μεγάλες επιτυχίες της 86χρονης καλλιτέχνιδος.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους φυσικά, και ο αγαπημένος της, Αντώνης Ρέμος. Οι δυο τους είχαν μία μοναδική φιλία, ενώ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και καλλιτενχικά.

Με βαθιά συγκίνηση, ο γνωστός τραγουδιστής αποχαιρέτησε τη σπουδαία Μαρινέλλα μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, μετά την είδηση του θανάτου της.

Ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με λόγια γεμάτα αγάπη: «Σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως, ψυχή μου», γράφοντας ένα λιτό, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα.

Govastiletto.gr – Μαρινέλλα: Ο αξέχαστος έρωτας με τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο μυστικός γάμος στο Παγκράτι και οι απειλές για τη ζωή τους