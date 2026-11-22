Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της Αλέκας Κανελλίδου με τον Γιάννη Γιαννουσάκη στο Melissa Music Theatre το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Το «παρών» στην πρώτη βραδιά έδωσαν ο Αντώνης Ρέμος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, καθώς και τη Μαρία Μπεκατώρου. Οι τρεις τους βρέθηκαν στον χώρο για να απολαύσουν το πρόγραμμα και να διασκεδάσουν με τις μουσικές επιλογές των δύο καλλιτεχνών.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος φέτος απέχει από τις πίστες καθώς επιθυμεί να ξεκουραστεί και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, το «Έτσι Ξαφνικά».

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στην πρεμιέρα της πρεμιέρα της Αλέκας Κανελλίδου και κατέγραψε όλα όσα έγιναν.

Υβόννη Μπόσνιακ-Αλέκα Κανελλίδου-Μαρία Μπεκατώρου

Αλέκα Κανελλίδου-Αντώνης Ρέμος

Μαρία Μπεκατώρου

Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ-Μαρία Μπεκατώρου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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