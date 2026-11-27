Ελληνικό χρώμα απέκτησε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου το Annabel’s, το γνωστό members-only private club του Λονδίνου, στο πλαίσιο μιας μουσικής βραδιάς που φαίνεται να εξελίσσεται σε θεσμό, καθώς διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν αντίστοιχες εμφανίσεις στον συγκεκριμένο χώρο, φέρνοντας την ελληνική διασκέδαση στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μαζί με τους μουσικούς του και τη Στεφανία Ρίζου, ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά ελληνικά κομμάτια μπροστά σε μέλη και καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους βρέθηκαν Έλληνες και Κύπριοι επιχειρηματίες, Βρετανοί, διεθνή μέλη του κλαμπ, καθώς και η Σούλα Λιάκου που δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στα stories της στο Instagram.

Σημειώνεται ότι σε ανάλογες βραδιές ξεχωρίζει και η παρουσία πολλών Ελλήνων εργαζομένων στο προσωπικό του χώρου.

Ανάμεσα στους θαμώνες ήταν και η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Ραμόνα Φίλιπ, η οποία ταξίδεψε στη βρετανική πρωτεύουσα μαζί με τον σύζυγό της, Χριστόφορο Τορναρίτη.

Το εκλεπτυσμένο μενού που απόλαυσαν οι θαμώνες

Στο ειδικά διαμορφωμένο μενού της εκδήλωσης όπως μπορείτε να δείτε αναγραφόταν το όνομα του Έλληνα τραγουδιστή, ενώ οι γαστρονομικές επιλογές αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική και τη μεσογειακή κουζίνα.

Annabel’s: Το θρυλικό privé club της βρετανικής πρωτεύουσας

Με ιστορία που ξεκινά το 1963, το Annabel’s αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία συνάντησης της διεθνούς κοσμικής ζωής του Λονδίνου και βρίσκεται στην καρδιά του αριστοκρατικού Mayfair.

Στεγάζεται στην επιβλητική γεωργιανή έπαυλη του 46 Berkeley Square και είναι γνωστό για τους πληθωρικούς εσωτερικούς του χώρους, την εκλεπτυσμένη γαστρονομία, τις αποκλειστικές εκδηλώσεις και τους εντυπωσιακούς θεματικούς στολισμούς του.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, το ιστορικό club μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, με τη διακόσμησή του να αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς.

Φωτογραφίες, βίντεο: Instagram

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