Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ διασκέδασαν, το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Το αγαπημένο ζευγάρι πραγματοποίησε μια κοινή βραδινή έξοδο. Ο γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του έφτασαν μαζί, πιασμένοι χέρι χέρι, επιλέγοντας να απολαύσουν από κοντά το πρόγραμμα των δύο συναδέλφων τους.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια πολυσυζητημένη συνεργασία στη νυχτερινή Αθήνα.

Οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες από την προσωπική τους δισκογραφία και δυνατές μουσικές στιγμές.

Δείτε το βίντεο:

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