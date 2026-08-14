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Ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν, πριν από λίγες εβδομάδες, στη Μύκονο με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, απολαμβάνοντας χαλαρές οικογενειακές στιγμές στο αγαπημένο τους νησί.
Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια εξόδου του στην παραλία, με τους δυο τους να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί.
Η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό κόκκινο, διάφανο beach dress, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες, ενώ ο Αντώνης Ρέμος κινήθηκε σε πιο casual τόνους.
Οι δυο τους περπάτησαν μαζί στην προβλήτα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό.
Η Μύκονος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του ζευγαριού, που επιλέγει συχνά το νησί για τις οικογενειακές του διακοπές.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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