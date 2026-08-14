Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν, πριν από λίγες εβδομάδες, στη Μύκονο με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, απολαμβάνοντας χαλαρές οικογενειακές στιγμές στο αγαπημένο τους νησί.

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια εξόδου του στην παραλία, με τους δυο τους να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί.

Η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό κόκκινο, διάφανο beach dress, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες, ενώ ο Αντώνης Ρέμος κινήθηκε σε πιο casual τόνους.

Οι δυο τους περπάτησαν μαζί στην προβλήτα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό.

Η Μύκονος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του ζευγαριού, που επιλέγει συχνά το νησί για τις οικογενειακές του διακοπές.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

 

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Όσα είπε για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – «Εκείνη η βραδιά θα μείνει στην ιστορία…»

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αντώνης Ρέμος #Μύκονος #Υβόννη Μπόσνιακ