Η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό κόκκινο, διάφανο beach dress, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες, ενώ ο Αντώνης Ρέμος κινήθηκε σε πιο casual τόνους.

Οι δυο τους περπάτησαν μαζί στην προβλήτα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό.

Η Μύκονος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του ζευγαριού, που επιλέγει συχνά το νησί για τις οικογενειακές του διακοπές.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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