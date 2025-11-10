Ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, έκαναν μια σπάνια βραδινή έξοδο την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Posidonio στο Ελληνικό.

Το ζευγάρι διασκέδασε παρέα με φίλους, επιλέγοντας το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο καλός φίλος του τραγουδιστή, Θοδωρής Φέρρης, μαζί με την Ανδρομάχη.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε όσα έγιναν στο μαγαζί, καθώς κάποια στιγμή, ο Θοδωρής Φέρρης κατευθύνθηκε στο τραπέζι τους και έδωσε το μικρόφωνο στον Αντώνη Ρέμο και τραγούδησαν μαζί.

Η Υβόννη Μπόσνιακ εντυπωσίασε με το απλό και σικ look της, ενώ δεν άφησε στιγμή το χέρι του αγαπημένου της,

Πηγή: NDP Photo Agency

