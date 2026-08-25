Αντώνης Ρέμος & Υβόννη Μπόσνιακ: Τα τρυφερά τετ α τετ τους σε κοσμική παραλία στη Μύκονο

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Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός.
Το λαμπερό ζευγάρι, που επιλέγει συχνά το «νησί των ανέμων» για τις καλοκαιρινές αποδράσεις του, απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του govastiletto.gr σε μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία.
Οι δυο τους δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος δεν έχει επηρεάσει τη χημεία ανάμεσά τους.
Στην παρέα τους βρέθηκαν επίσης η Μαρίνα Βερνίκου και ο γνωστός hair stylist Τρύφωνας Σαμαράς.
Η Μαρίνα Βερνίκου, κομψή με ένα printed καφτάνι, شθεάθηκε να συνομιλεί με το ζευγάρι, ενώ ο Τρύφωνας Σαμαράς, με το χαρακτηριστικό του στυλ, απαθανατίστηκε σε ένα στιγμιότυπο να κουβεντιάζει με την Υβόννη.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
govastiletto.gr – Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ ποζάρουν μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές τους