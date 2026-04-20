Αντώνης Ρέμος – Ζέτα Μακρυπούλια: Η τηλεοπτική συνάντηση του πρώην ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια!

Η Ζέτα Μακρυπούλια φιλοξένησε, το Σάββατο 18 Απριλίου, στην εκπομπή της, «Moments» τον παρουσιαστή, Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου έκαναν μαζί μια αναδρομή στο παρελθόν του.

Φίλοι και συνεργάτες του παρουσιαστή βρέθηκαν στο πλατό για να μιλήσουν για τον ίδιο και τις ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί του, αλλά αναμφίβολα αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Αντώνης Ρέμος, πρώην σύντροφος της Ζέτας Μακρυπούλια, με τον οποίον δεν είχε συναντηθεί τηλεοπτικά για πολλά χρόνια.

Καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξηγούσε στην παρουσιάστρια τις διαφορές ανάμεσα στα εξαρτήματα που είχαν μπροστά τους, λόγω του ότι η συζήτηση είχε μεταφερθεί στα χρόνια που φοιτούσε σε ένα δημόσιο Ι.Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε στην κάμερα ο Αντώνης Ρέμος, λέγοντας στον καλό φίλο του: «Ευτυχώς Γρηγόρη μου που και οι δυο μας αποτύχαμε στις δουλειές που είχαμε ξεκινήσει, εσύ με τα ρεύματα και εγώ με τα θερμοϋδραυλικά μου και τα καταφέραμε ο καθένας μας, εσύ στην τηλεόραση και εγώ στο τραγούδι».

Ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που διακρίνει τον Γρηγόρη, όπως κι εμένα, είναι η αλήθεια. Ο Γρηγόρης έχει μία τρομερή αμεσότητα και έναν πηγαίο αυθορμητισμό. Από πού ν’αρχίσω; Ξεχωρίζω τον Γρηγόρη ως φίλο σε πολλά πράγματα. Ξεκινάμε από τα κακά. Έχει ένα μόνιμο παράπονο. “Χάθηκες” μου λέει. “Και εσύ χάθηκες” του απαντάω. Ξέρω ότι με αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπάω πάρα πολύ, και ξέρει επίσης ότι όταν χρειαστεί ο ένας τον άλλον πραγματικά είναι εκεί, από ένα τηλέφωνο. Πραγματικά θα δώσει μάχη για τους φίλους του, για τους ανθρώπους που αγαπάει. Αυτά είχα να σου πω. Έχεις εκεί ούτως ή άλλως μία υπέροχη παρέα, που είναι η Ζέτα. Γνωριζόμαστε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο όλοι μαζί, να περάσετε όμορφα. Ζέτα μου, καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή και Γρηγόρη, εγώ είμαι πάντα εδώ. Σε αγαπώ πολύ».

govastiletto.gr – Παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» θέλει να πάρει τη θέση της Ζέτας Μακρυπούλια – Η χιουμοριστική απάντησή της