Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην πρώτη του προσωπική εξομολόγηση μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης του κόρης, Λένας, ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε την καρδιά του στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1 και την Ιρένα Αργύρη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025 και προβλήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει η οικογένειά του από τον Αύγουστο του 2025, όταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

«Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία, αλλά και ο γιος μου, ο Κώστας. Από καρδιάς ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δεχτήκαμε. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά, αλλά μας στήριξε πραγματικά. Όσο για το δώρο του Θεού… πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας μαζί μας», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Μιλώντας για το πώς βιώνει την απώλεια, συνέχισε: «Η απώλεια της Λένας είναι κάτι βαθιά βιωματικό και με έχει φέρει ακόμη πιο κοντά σε όλους εκείνους τους γονείς που έχουν ζήσει το ίδιο. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζει ο καθένας είναι προσωπικός. Εμείς στην οικογένειά μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω τη Λένα – χριστιανικά».

