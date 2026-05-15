Μια σπάνια, μοναχική εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς , στο κέντρο της Αθήνας.

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr κατέγραψε τον έμπειρο πολιτικό να περπατά στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, μακριά από τη συνήθη πολυπληθή συνοδεία του. Επιλέγοντας μια προσεγμένη, casual chic εμφάνιση, κινήθηκε με σταθερό αλλά εμφανώς στοχαστικό βήμα ανάμεσα στους περαστικούς.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έξοδος έφερε μαζί της ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο, αφού ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να ανεβαίνει το δικό του προσωπικό Γολγοθά μετά τον ξαφνικό χαμό της κόρης του, Λένας , τον Αύγουστο του 2025. Η απώλεια της αγαπημένης του 34χρονης κόρης από ανακοπή καρδιάς έχει σημαδέψει ανεξίτηλα τον πρώην Πρωθυπουργό, και η μοναχικότητα του περιπάτου του αντανακλούσε αυτή ακριβώς την εσωτερική ανάγκη για απομόνωση και ανασυγκρότηση.

Παράλληλα με το βαρύ πένθος, η παρουσία του στο κέντρο της Αθήνας τροφοδοτεί και έντονα πολιτικά σενάρια. Διανύοντας μια περίοδο πλήρους πολιτικής αυτονόμησης, οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν δημιουργήσει σαφείς αποστάσεις από την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Η εικόνα ενός ηγέτη που επιλέγει να περπατά μόνος στην καρδιά της πολιτικής ζωής του τόπου εκλαμβάνεται από πολλούς ως μια σιωπηλή, αλλά ηχηρή υπενθύμιση της διαρκούς και αυτόνομης παρουσίας του στα κοινά.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

