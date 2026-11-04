Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day» ήταν ο Αντώνης Σρόιτερ το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Ο δημοσιογράφος και ανκορμαν του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha αποκάλυψε στον αέρα ένα πρόσφατο ατύχημα που είχε, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ.

«Έχω φάει μια ωραία τούμπα πριν από δέκα μέρες. Έπεσα από μια σκάλα και έχω γυρίσει πόδια, δεν έχω σπάσει κάτι αλλά κοπανήθηκα καλά. Έκανα μια δουλειά, πήγα να κατέβω από τη σκάλα, αλλά η σκάλα είχε άλλη άποψη. Έφυγε μόνη της χωρίς εμένα», είπε αρχικά ο Αντώνης Σρόιτερ.

Όταν έπεσα δεν ήταν κάποιος στο σπίτι. Γελάω και πονάω ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι κάνω δελτίο κουτσαίνοντας λίγο γιατί είναι και όρθιο το δελτίο. Δεν περπατάω πολύ, έχω κόψει λίγο κινήσεις. Νομίζω από βδομάδα θα είμαι κανονικά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο ο Αντώνης Σρόιτερ ρωτήθηκε για την απάτη με τη ΜΚΟ και σημείωσε: «Με έχουν προσεγγίσει όπως σίγουρα έχουν προσεγγίσει και εσένα. Καταρχάς διαδικτυακά για να κάνω αναδημοσιεύσεις. Συνήθως δεν το κάνω, όχι επειδή θα μου κοστίσει κάτι να κάνω μια αναδημοσίευση. Επειδή πραγματικά δεν ξέρω την ιστορία από πίσω και επειδή πολλές φορές έχουμε βρεθεί και όλοι εκτεθειμένοι με περιπτώσεις οι οποίες ήταν απάτη.

Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος είναι στο χώρο τον δικό μας, ξέρει πολύ καλά και πού θα βρει οικογένειες με ανάγκη και πού θα βρει παιδάκια με προβλήματα. Οπότε, αντί να μπαίνει σε μια διαδικασία να πετάει χρήματα ή να δίνει χρήματα δεξιά αριστερά χωρίς να ξέρει πού πηγαίνουν, ας βάλει το χεράκι του στην τσέπη, ας πάει στο συγκεκριμένο παιδάκι ή στη συγκεκριμένη οικογένεια που έχει την ανάγκη και ας το δώσει κατευθείαν. Και αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι, γιατί όλοι κάπου γύρω μας, στο περιβάλλον μας, στη γειτονιά μας, στον περίγυρό μας, έχουμε κάποιον.

govastiletto.gr -Αντώνης Σρόιτερ: Η ανάρτηση από τις καλοκαιρινές διακοπές του που «έκλεψε» τις εντυπώσεις