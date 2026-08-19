Αντώνης Σρόιτερ: Η ανάρτηση από τις καλοκαιρινές διακοπές του που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Μάλιστα, δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά για να συνοδεύσει το στιγμιότυπο. Δύο emoji με γυαλιά ηλίου ήταν αρκετά για να μεταφέρουν την ανεβασμένη και άκρως καλοκαιρινή διάθεσή του.

Για τον σύντροφο που θα ήθελαν να έχουν οι κόρες του, ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη: « Να είναι αόρατος προς το παρόν για τα επόμενα 20 χρόνια αν γίνεται. Να είναι σαν κι εμένα; Όχι. Αν μου έλεγαν ότι θα ήθελαν έναν άντρα σαν εμένα θα τους έλεγα “καθίστε με τον μπαμπά σας λοιπόν και σε 20 χρόνια το ξανασυζητάμε”.

Πέρα από την πλάκα, αυτό το οποίο νομίζω είναι σημαντικό είναι να βγάζεις παιδιά έξω που να αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους. Να πατάνε γερά στα πόδια τους και να έχουν το σπίτι τους, όποιο κι αν είναι αυτό το σπίτι. Μαμά, μπαμπάς, μεγάλος αδελφός. Να έχουν στέρεες βάσεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Sroiter (@antonis_sroiter)

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