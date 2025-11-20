Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Αντώνης Σρόιτερ βρέθηκε καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη δουλειά του, τους συναδέλφους, αλλά και τις γυναίκες της ζωής του – τη μητέρα, τη σύζυγο και τις κόρες του.

Με το χιούμορ και την ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει στα Δελτία Ειδήσεων, ο έμπειρος anchorman του Alpha αποκάλυψε ότι πλέον δεν προλαβαίνει να αγχωθεί πριν βγει στον αέρα: «Είμαι στην εφηβεία μου στο Δελτίο», είπε γελώντας, προσθέτοντας ότι και η εφηβεία έχει τις επαναστάσεις της.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν στιγμές έντασης: «Υπάρχουν έκτακτα γεγονότα που προκύπτουν, άρα υπάρχει άγχος. Αν δεν είσαι ψύχραιμος σ’ αυτή τη δουλειά και δεν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι το στρες, κάποια στιγμή πηγαίνεις στο τρελοκομείο».

Ο Σρόιτερ παραδέχτηκε επίσης ότι η επιτυχία δεν καθορίζεται πάντα από τα νούμερα: «Έχω δει εκπομπές που μου άρεσαν πολύ και πήγαν χάλια, και άλλες που δεν θεωρούσα σπουδαίες και πήγαν πολύ καλά».

Και φυσικά, δεν παρέλειψε να αποκαλύψει την … καθημερινή του σχέση με τη μητέρα του, η οποία δεν διστάζει να του κάνει “bullying” όταν δεν σηκώνει το τηλέφωνο!

«Η μητέρα μου είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Το σηκώνω το τηλέφωνο και τρώω bullying άμα δεν το σηκώσω, όπως τρώω και το μερίδιο της γκρίνιας που μου αναλογεί, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως, αλλά ναι, δεν τολμάω να μην σηκώσω το τηλέφωνο», είπε με χιούμορ.