Ο Αντώνης Σρόιτερ μίλησε για τη φιλική σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής, αναφερόμενος παράλληλα στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και αποκάλυψε πως δεν θεωρούσε τον Μαζωνάκη απλώς έναν γνωστό από τον χώρο της showbiz, αλλά έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε αναπτύξει ουσιαστική φιλία.

Η σχέση τους και όσα γνώριζε για τις δυσκολίες του

«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι πάει σε αυτό το ιατρείο. Ο Γιώργος ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που μπορώ να πω ότι δεν ήταν γνωστός μου, ήταν φίλος μου, αν θέλεις. Είχα μια περίεργη, καλή σχέση. Είχαμε μιλήσει και λίγο καιρό πριν από όλο αυτό που έγινε, με αφορμή ένα ταξίδι, και λέγαμε να βρεθούμε και πάλι», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σρόιτερ περιέγραψε τις δυσκολίες που, όπως είπε, περνούσε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας την άποψη ότι αναζητούσε μια λύση που θα τον βοηθούσε να αισθανθεί καλύτερα.

«Δεν περνούσε εύκολα, περνούσε δύσκολα. Έδινε τις δικές του μάχες με τους δικούς του εφιάλτες, αν θέλεις, και αυτό το οποίο τον έφερε εκεί ήταν μια ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει να έχει μια πολύ καλύτερη σεζόν φέτος», δήλωσε.

Ο δημοσιογράφος εκτίμησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έπεσε θύμα ενός «εμπορίου ελπίδας», όπως το χαρακτήρισε, και στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή απέναντι σε αμφιλεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες.

Παράλληλα, επέκτεινε την κριτική του και στον χώρο του wellness και της αισθητικής, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος και ενημέρωση, ώστε να προστατεύονται όσοι αναζητούν λύσεις για την υγεία και την εμφάνισή τους.

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